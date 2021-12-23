YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti

Kayseri'de derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti

23.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde ders sırasında fenalaşan edebiyat öğretmeni, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Muammer Önker (50), dersteyken fenalaştı.

Okula çağrılan sağlık ekiplerinin Develi Devlet Hastanesine kaldırdığı Önker, kurtarılamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun, yayınladığı taziye mesajında, "Edebiyat öğretmeni Muammer Önker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:42
İkindi
15:08
Akşam
17:28
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Cemre Çağıran Eczanesi
Melikgazi
Marmara Eczanesi
Kocasinan
Su Eczanesi
Kocasinan
Umay Eczanesi
Kocasinan
Yaşam Eczanesi
Melikgazi
Aygün Eczanesi
Melikgazi
Dilek Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.