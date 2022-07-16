Kayseri'de dev Türk bayrağı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Talas Paraşüt Alanında dev Türk bayrağı açıldı.

Merkez Talas ilçesinde bulunan paraşüt alanında düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, şiir ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını gözyaşı dökerek okudu.

Adından alanda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile vatandaşlar katıldı.

