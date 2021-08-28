Kayseri'de devam eden Erciyes Motosiklet Festivali'nde akrobasi gösterisi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü düzenlenen "Erciyes Motosiklet Festivali" kapsamında, motosiklet akrobasi gösterisi düzenlendi.

Motosiklet akrobasi sporcuları Barış Özgür ve Adil Atilla, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Otoparkı'na, izleyicilerin sevgi gösterileri arasında geldi.

Kendilerine ayrılan bölgede, gösterilerini gerçekleştiren ikili, şovun ardından Türk bayrağı ile alanda tur attı.

Motosiklet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Özgür ve Atilla, alkışlarla alandan ayrıldı.

Erciyes Motosiklet Festivali, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.



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