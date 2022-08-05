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Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

05.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.D'nin (42) kullandığı 06 AAR 868 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Pınarbaşı kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilde bulunan C.D. (54) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.A. (52), Ş.D. (41) ile N.D. (1) ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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