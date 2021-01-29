YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de enerjide yılda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlayacak proje imzalandı

Kayseri'de enerjide yılda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlayacak proje imzalandı

29.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de enerjide yılda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlayacak proje imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında, yıllık 1,5 milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacak proje için iş birliği protokolüne imza atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dalgıç Pompa Gruplarının Yapay Zeka Teknikleri ile Enerji Verimliliği Optimizasyonu Projesi" protokolüyle enerji tasarrufu konusunda proje ve saha çalışmaları, Ar-Ge ve akademik araştırmaların yanı sıra her türlü faydalı model ve patent girişiminin birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, ERÜ ile yapılan projelerin meyvesini vermeye başladığını belirtti.

Projeyle önemli bir enerji tasarrufu sağlanacağını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje için patent başvurusunda bulunduk. Bu kapsamda yıllık 1,5 milyon lira enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu tür projelerle kurumumuzda ve ülkemizde üniversiteyle iş birliğini güçlendirerek akademik bilgi birikimi ile teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasını arzuluyoruz. Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilime, ülkemize ve şehrimize sağladığı katkıları nedeniyle hocam Prof. Dr. Derviş Karaboğa başta olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimize, Erciyes Üniversitesine ve personelimize teşekkür ediyorum."

Proje koordinasyonunu sağlayan Prof. Dr. Derviş Karaboğa da bilimsel çalışma alanları olan yapay zeka, optimizasyon ve uygulamalarının, kamu kurumlarında da ne kadar etkili olduğunun bir örneğini daha gördüklerini anlattı.

Bu çalışmanın örnek teşkil etmesini ve yeni ortak çalışmalara vesile olmasını temenni eden Karaboğa, "Amacımız ülkemiz için katma değer üreten kurumlarla iş birliği yapmak. Kamu kurumları dahil her alanda bilime dayalı üretim, ne yapacaksak bilime dayalı yapmak durumundayız. İş birliği ve bilime önem vermeleri hasebiyle akademisyen kimliğiyle de ön plana çıkan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erülgen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erdoğmuş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kayseri’den 5 tırlık yardım yola çıktı

Kayseri’den 5 tırlık yardım yola çıktı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında CHP yönetim kurulunu bilgilendirdi

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında CHP yönetim kurulunu bilgilendirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.