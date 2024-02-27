Kayseri’de engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim

Başkan Büyükkılıç, 5 yıllık süre içerisinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birbirinden özel projeleri hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayırsever iş birliğinde hayata geçen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Çocuk Evleri, engelli rampalı otobüsler, Erişilebilir Yaya Butonları, engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak uygulama gibi projelerin yanı sıra etkinlik ve faaliyetleri hizmete sundu. Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek daima destek olduğu engelli vatandaşlar yeni dönemde tüm bu hizmetlerden faydalanmaya devam ederken, engelli bireyler yeni projelerle de tanışacak. Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su faturaları ile ilgili sabitleme kararının ardından yüzde 20 indirime gitmişti. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde engelli vatandaşlar için su faturalarında bir kez daha indirime gidecekleri müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacakları müjdesini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hali hazırda Ulaşım A.Ş. filosunda engelli erişimli araçlara ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerin toplu taşımaya erişimi konusunda toplu taşıma sistemlerinin tamamının engelli erişimine tam uyumlu olmasını sağlayacaklarını söyledi. Yine engelli vatandaşların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlamak için temizlik ve basit tamirat desteği hizmeti vereceklerini söyleyen Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında, engelsiz ulaşım mobil uygulaması projesi ile ulaşım araçlarının saat, sefer, güzergâh ve konum bilgilerini sesli olarak mobil uygulama ile alabileceklerini, varsa şikâyet istek ve diğer taleplerini de iletebileceklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç Dirençli Kent Kayseri projeleri çerçevesinde de engelli gruplarına afet bilinci eğitimi vereceklerini sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerine desteğini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, kente öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini karşılayarak bu konuda da destek sunuyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de bulunan üniversitelerde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

