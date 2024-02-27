YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim

Kayseri’de engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim

İHA İHA
27.02.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği çerçevesinde ‘özel kardeşlerim’ diyerek daima destek olduğu engelli vatandaşlar için yeni dönemde de çok özel projeleri hayata geçirecek.

Kayseri’de engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim

Başkan Büyükkılıç, 5 yıllık süre içerisinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birbirinden özel projeleri hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayırsever iş birliğinde hayata geçen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Çocuk Evleri, engelli rampalı otobüsler, Erişilebilir Yaya Butonları, engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak uygulama gibi projelerin yanı sıra etkinlik ve faaliyetleri hizmete sundu. Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek daima destek olduğu engelli vatandaşlar yeni dönemde tüm bu hizmetlerden faydalanmaya devam ederken, engelli bireyler yeni projelerle de tanışacak. Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su faturaları ile ilgili sabitleme kararının ardından yüzde 20 indirime gitmişti. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde engelli vatandaşlar için su faturalarında bir kez daha indirime gidecekleri müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacakları müjdesini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hali hazırda Ulaşım A.Ş. filosunda engelli erişimli araçlara ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerin toplu taşımaya erişimi konusunda toplu taşıma sistemlerinin tamamının engelli erişimine tam uyumlu olmasını sağlayacaklarını söyledi. Yine engelli vatandaşların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlamak için temizlik ve basit tamirat desteği hizmeti vereceklerini söyleyen Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında, engelsiz ulaşım mobil uygulaması projesi ile ulaşım araçlarının saat, sefer, güzergâh ve konum bilgilerini sesli olarak mobil uygulama ile alabileceklerini, varsa şikâyet istek ve diğer taleplerini de iletebileceklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç Dirençli Kent Kayseri projeleri çerçevesinde de engelli gruplarına afet bilinci eğitimi vereceklerini sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerine desteğini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, kente öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini karşılayarak bu konuda da destek sunuyor.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de bulunan üniversitelerde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızıltepe’de alacak verecek kavgası: 1 yaralıKızıltepe’de alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölüSiirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü
Dalgıçlar kayıp mürettebatı aramak için midye çiftliğine dalış yaptıDalgıçlar kayıp mürettebatı aramak için midye çiftliğine dalış yaptı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Şubat Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Salı

Kayseri eczanesi
Kocasinan
Değer eczanesi
Melikgazi
Bahadir eczanesi
Talas
Soylu eczanesi
Kocasinan
Senkaya eczanesi
Kocasinan
Betül eczanesi
Kocasinan
Elif eczane optik eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.