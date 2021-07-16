Kayseri'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan R.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kadın kuaförlüğü yapan 35 yaşındaki N.A. ile iş yerine gelen, 9 ay önce boşandığı ve kendisini sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi R.U. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, N.A'yı bıçaklayan R.U. gözaltına alınmıştı.



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