Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kiracının, ev sahibiyle tartıştıktan sonra ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.S, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi.

Ev sahibiyle telefonda tartışan O.Ö. ve G.Ö, daha sonra evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kiracılar ile apartman sakinleri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen kiracılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.



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