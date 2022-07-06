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Kayseri'de evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

06.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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