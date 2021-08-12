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Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çalan 7 şüpheli yakalandı

12.08.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çalan 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden 158 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde kapıları kırarak veya kartla kapıları açarak evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 9 adreste 27 ekip ve 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 6'sı kadın 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların 9 evden 158 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir marketten 500 liralık malzeme çaldığı belirlendi.

Şüpheliler L.K, S.Ç, K.Ç, E.K, D.D, B.G. ve K.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden K.Ç. hakkında 4 ay 15 gün hapis cezası kararı olduğu ve 4 hırsızlık suçundan arandığı, B.G. hakkında da 7 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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