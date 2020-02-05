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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı oldukları ve Kayseri'de gizlendikleri iddia edilen aralarında ihraç öğretmen ve polislerin olduğu 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kayseri Polis Zanlı

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