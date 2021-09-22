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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

22.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinin de bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, sahte kimlikler ve polis telsizi ele geçirildi.

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