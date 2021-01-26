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Kayseri’de FETÖ’ye yardım eden 2 şahsa 2 yıl 1’er ay hapis cezası

26.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütüne yardım etmek suçundan biri terzi, diğeri işçi 2 şahsa 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütüne yardım etmek suçundan biri terzi, diğeri işçi 2 şahsa 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Y.T.ve M.K ile birlikte sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulunduruldu. Kendilerini savunan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ elebaşının talimatı ile Bankasya’ya para yatırmadıklarını söyleyerek, beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, sanıklar Y.T. ve M.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.

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