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Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

29.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde, İ.K. ve K.Ç'nin de Bünyan ilçesi Yakutiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlülerin işlemleri sürüyor.

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