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Kayseri'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı

05.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.E.K'nin Kocasinan ilçesinde saklandığını belirledi.

Bir adrese düzenlenen operasyonda, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verilen M.E.K, gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'a götürülecek.

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fetö Gözaltı Kayseri

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