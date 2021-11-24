YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de firari hükümlü, evin gizli bölmesinden çıktığı çatısında yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü, evin gizli bölmesinden çıktığı çatısında yakalandı

24.11.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü, evin gizli bölmesinden çıktığı çatısında yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde polis, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "tehdit" ile "basit yaralama" suçlarından da aranan 3 yıldır firari olan Erdal E'nin Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü saklandığı müstakil evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı.

Erdal E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandıKayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Billur Başkal Eczanesi
Melikgazi
Göktürk Eczanesi
Kocasinan
İldem Eczanesi
Melikgazi
Narin Eczanesi
Melikgazi
Umay Eczanesi
Kocasinan
Arslan Eczanesi
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.