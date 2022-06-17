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Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

17.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de firari hükümlü, evinin zeminine kazdığı tünelde polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevine yasak eşya sokma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin, Battalgazi Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

İ.C, müstakil evin bir odasının zemininden dışarı doğru kazdığı tünelde gizlenirken yakalandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

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