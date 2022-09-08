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Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

08.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.B'nin gizlendiği adresi tespit etti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından N.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri uyuşturucu

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