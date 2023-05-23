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Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

23.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun (34) Yavuzlar Mahallesi'nde kaldığı ikameti belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasındaki bazada saklanan kadını yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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