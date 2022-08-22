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Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

22.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

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