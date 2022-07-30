Kayseri'de fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Hunat Mahallesi'nde iki fotoğraf makinesinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.B. ile S.A.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz