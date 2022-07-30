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Kayseri'de fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

30.07.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Hunat Mahallesi'nde iki fotoğraf makinesinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.B. ile S.A.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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