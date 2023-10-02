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Kayseri'de GES projesi ile yıllık 30 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacak

02.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 160 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile yıllık 30 milyon lira enerji tasarrufu sağlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek, daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini minimum seviyelere indirebilmek için bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda hafta sonu düzenlenen törenle KASKİ Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan 6,5 megavatlık santral, yılda 11 milyon kilovat/saatlik enerji üretimiyle KASKİ'ye yıllık 30 milyon liralık enerji tasarrufu katkısı sunacak.

81 bin 698 metrekarelik alanda yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde çevre sağlığı korunarak, karbondioksit salınımı azaltılacak.

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Kayseri enerji tasarrufu

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