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Kayseri'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, işletmelere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri yapıldı.

İşletmeci ve çalışanlarla sohbet eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve beraberindekiler, Kovid-19 kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

AA muhabirine açıklama yapan Şahin, il genelinde denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Salgın döneminde halkın güvenli gıdaya ulaşabilmesinin önemli olduğunu belirten Şahin, "Fırın, süt ve süt ürünleri, marketler ve et ürünleri satan işletmeleri denetliyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz, bu denetimlerde. Takibi olmayan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle ilgili yasal işlem yapıyoruz. Burada asıl amacımız esnafın ceza alması değil. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya doğru bir şekilde ulaşabilmesi." diye konuştu.

Şahin, vatandaşlara tüketebilecekleri kadar gıda satın almalarını ve sofralarına sahip çıkmalarını tavsiye etti.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen bazı işletmelere ceza kesildi, gıda satışına uygun olmayan ürünler ise imha edildi.

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