Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hakkında silahla yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali ve mala zarar verme suçlarından 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz