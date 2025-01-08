Kayseri'de hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan eski hemşire beraat etti

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul A.S'nin (67) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık eski hemşire D.T. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, somut delil bulunmamasından dolayı sanığın beraatine hükmetti.

Sanığın bir hastanenin dahiliye yoğun bakın ünitesinde hemşire olarak çalıştığı dönemde, olayın yaşandığı 8 Ocak 2023'te maktule potasyum içerikli ilaç verdiği öne sürülmüştü. Normal ölüm raporunun ardından defnedilen kadının, açılan soruşturmadan 3 ay sonra mezarı açılarak otopsi işlemi yapılmıştı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık, ilk celsedeki savunmasında, "Bir yıllık hemşireydim, böyle bir şey yapmaya cesaretim olamaz. Masumum, beraatimi istiyorum." ifadesini kullanmıştı.