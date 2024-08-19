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Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

AA AA
19.08.2024 10:58
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'ndeki eğimli arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yaklaşık 50 dekarlık otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangın söndürüldü.

Öte yandan bir emniyet personeli, yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi.

Yangının bölgede atılan havai fişekten dolayı çıktığı öne sürüldü.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine, olay anından itibaren Kaymakam Burak Dertlioğlu ile birlikte alanda olduklarını söyledi.

Ekiplerin koordineli olarak teyakkuz halinde olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu an itibariyle bir sıkıntı olmadığını sahada görüyoruz. Bu akşamki yangınlarla ilgili tabii ki emniyetimiz gerekli tahkikatı yapıyorlar ama ilk duyumlar havai fişek başlangıcının olduğu yönünde. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar. Yani havai fişek gibi, anız yangını gibi, bağda biriken otu bir kenarda yakmak gibi işlere lütfen girmesinler. Sıcaklıkla birlikte çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Tesellimiz yangınlarda herhangi bir can kaybının olmayışı, yerleşim yerlerine yaklaşmadan bertaraf edilmesi."

"HAVAİ FİŞEK ATTILAR"

Vatandaşlardan Burak Aslan da yangını ilk gördüğü anda söndürmek için evinden çıktığını dile getirdi.

Yangının bir anda yayıldığını anlatan Aslan, "Yangını ilk görünce hemen yardım ettim. Havai fişek attılar. Zaten havai fişek atıldığında hemen dumanlar yükseldi. Biz koştuk müdahale ettik ama rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hasan Dağı'nın tüm yüzü yandı diyebilirim. Havai fişekleri atanları görmedim ama biz dumanların yükseldiğini görünce hemen bölgeye gittik. Biz evimizde oturuyorduk." diye konuştu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri Hacılar

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