Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelalesi yolu, düşen kaya parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi.

Değirmenocağı mevkisindeki yol, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Büyükşehir ve Yahyalı belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz