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Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

01.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelalesi yolu, düşen kaya parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi.

Değirmenocağı mevkisindeki yol, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Büyükşehir ve Yahyalı belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları sürüyor.

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