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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

16.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonda kablo, para ve elektrikli alet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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