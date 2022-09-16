Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonda kablo, para ve elektrikli alet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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