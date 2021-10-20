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Kayseri'de hırsızlık zanlısı 6 şüpheli yakalandı

20.10.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık zanlısı 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5'i kadın 6 şüpheli, uygulama noktasında polislerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda, M.T'ye ait araç şüphe üzerine uygulama noktasında durduruldu. Araçtan indirilen kadınlar S.T, N.G, A.B, İ.P. ve N.A'nın üst aramasında yaklaşık 150 bin lira değerinde 75 parça altın ele geçirildi.

Yapılan araştırmada zanlıların Ankara'da 3 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ayrıca GBT sorgularında, şüphelilerden N.G'nin 3 "ikametten hırsızlık" suçundan, şüpheli S.T'nin de "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü ve 5 kadın şüphelinin ele geçirilen ziynet eşyaları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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