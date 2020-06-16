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Kayseri'de hükümlü ve tutuklular 3 milyon maske üretti

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kayseri'de hükümlü ve tutuklular 3 milyon maske üretti

KAYSERİ (AA) - Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 3 milyon maske ürettiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Yeni Bir Şans Yeni Bir Başlangıç" isimli proje kapsamında, ceza infaz kurumuna hibe yoluyla 40 dikiş makinası alındı.

Proje çerçevesinde kurulan tekstil atölyesinde, mart ayında tutuklu ve hükümlüler tarafından koruyucu maske ve tulum üretimine başlandı.

120 hükümlünün çalıştığını atölyede günlük ortalama 45 bin maske üretiliyor. Atölyede bugüne kadar 3 milyon maske ve 3 bin tulum üretimi gerçekleştirildi.

Atölyede üretilen ürünler, Kayseri Şehir Hastanesi ile kamu hastanelerine, adliyelere, ceza infaz kurumlarına ve talep eden diğer kurumlara gönderiliyor.

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