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Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

20.06.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği hurda deposundaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6109 Sokak'ta bulunan hurda deposunda yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurda yüklemede kullanılan vinç ile bir kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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