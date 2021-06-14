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Kayseri'de husumetli oldukları kişi zannettikleri tır sürücüsünü levye ile darbettiler

14.06.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de husumetli oldukları kişi zannettikleri tır sürücüsünü levye ile darbettiler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 kişi, husumetli oldukları kişi sandıkları tır sürücüsünü levye ile darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 50 DD 758 plakalı tırdan Mimarsinan OSB 9. Cadde'deki bir iş yerine ürün indiren sürücü İ.K. ile kendisini husumetlileri sanan ve 19 AG 309 plakalı otomobille gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen ve tabancanın da kullanıldığı olayda tır sürücüsü, başından levye ile yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.K'ye ambulansta müdahale etti.

Olaydan sonra kaçan 3 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

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