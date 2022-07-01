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Kayseri'de icradan ucuza araç alma vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı yakalandı

01.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de icradan ucuza araç alma vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de icra yoluyla satılan araçları düşük fiyata alabileceğini söyleyip vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alabileceği vaadiyle vatandaşları yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öne sürülen G.T'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri

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