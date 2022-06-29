YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

29.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, gasp amacıyla dükkanına giren bir kişi tarafından boğazından bıçakla yaralanan kuyumcu Fatih Nergis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.A, 11 Mart'ta müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında, para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergis'i boğazından yaralamıştı. Nergis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından yakalanan O.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeş şehirler Kayseri ile Libya'nın Mısrata şehri belediye başkanları bir araya geldiKardeş şehirler Kayseri ile Libya'nın Mısrata şehri belediye başkanları bir araya geldi
Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdüManisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezasıGaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:09
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.