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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

23.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Altınoluk Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yeri deposundaki malzemelerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.

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