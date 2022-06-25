Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sindelhöyük Mahallesi'nde B.Y. yönetimindeki 38 TE 668 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 işçi, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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