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Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

19.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tarladan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde M.A, M.T, M.G. ve A.T'ye ait tarlalardan toplam 520 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden S.K. ve Ö.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari M.Y. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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