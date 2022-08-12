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Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

12.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Türk Telekom'a ait direklerden kablo hırsızlığı yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülbayır Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait direklerden kablo hırsızlığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Olay yerinde yapılan incelemede 12 direk arası yaklaşık 800 metre kablonun kesildiği, olay yerine yaklaşık 35 metre mesafede yakıldığı ve çıkarılan bakır kabloların olay yerinin bir kilometre ilerisinde saklandığı görüldü.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, olayı H.D. ve M.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan H.D, hakimlikçe tutuklandı. M.Ç’yi arama çalışmaları devam ediyor.

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