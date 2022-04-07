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Kayseri'de kablo ve konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

07.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kablo ve konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, enerji nakil kablosu ve konteyner çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma ile Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mollahacı, Obruk, Akin ve Hasancı mahallelerinde, bir elektrik şirketine ait yaklaşık 2 bin 700 metre enerji ve nakil kablosu ile bağ evinden konteyner çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler Ü.D, İ.Y, H.B. ve A.Ç'nin kiralık araçlarla hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaçmaya çalışan zanlılar Ü.D, İ.Y. ve H.B'in bulunduğu otomobil, Akin-Boyacı yolu üzerinde durduruldu.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, konteyner ve 700 metre kablo ele geçirildi.

Firari A.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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