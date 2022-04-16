Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de enerji nakil kablosu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocasinan Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gömeç, Kızık, Güneşli, Molu, Bağpınar, Ağırnas, Sarımsaklı mahallelerinde elektrik dağıtım şirketine ait enerji nakil kabloları ile TCDD'ye ait demir malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.İ, H.S. ve İ.K. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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