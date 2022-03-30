YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

30.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı kripto para cihazından üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, 5 anakart, 25 ekran kartı, 5 güç kaynağı, 4 USB bellek, 4 ram, cep telefonu ve 4 mining sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyorKayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Adana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildiAdana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
12:48
İkindi
16:19
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Mart Çarşamba

Cemre Çağıran Eczanesi
Melikgazi
Çöl Eczanesi
Kocasinan
Güngören Eczanesi
Kocasinan
Kent Eczanesi
Melikgazi
Mimoza Eczanesi
Kocasinan
Akdemir Eczanesi
Talas
Buse Köse Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

O anlar kamerada! Ellerindeki palalarla arabaya saldırdılar

O anlar kamerada! Ellerindeki palalarla arabaya saldırdılar

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.