Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı kripto para cihazından üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, 5 anakart, 25 ekran kartı, 5 güç kaynağı, 4 USB bellek, 4 ram, cep telefonu ve 4 mining sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz