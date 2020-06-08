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Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.06.2020 00:05 | Son Güncelleme

Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi öldü.

Yaşı küçük olduğu için kendi adına aldığı telefon hattını A.B'ye (16) veren Serdar Ç. (50) ile mahalleden komşusu olan çocuk, Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıcak Sokak'ta, fatura borçlarının ödemediği iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Serdar Ç'yi bıçakla kalbinden yaraladı.

Ağır yaralanan Serdar Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Serdar Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı A.B. ise kısa sürede polis ekiplerince saklandığı yerde gözaltına alındı.

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Kocasinan
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Kocasinan
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Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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