Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Kara (24) yönetimindeki kamyonet, Karaköy yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Tunahan Batur (23), Hüsne Kara (19) ve Çiğden Batur (52) sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



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