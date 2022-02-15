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Kayseri'de kanal inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı

15.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kanal inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Duran Özcan toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu işçiyi kurtardı.

Bacağının kırıldığı belirlenen Özcan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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