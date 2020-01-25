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Kayseri’de "Karadeniz" rüzgarı esecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Karadeniz Yöresel Ürün Günleri dolayısıyla kurulan, yöresel ürünler çadırı ziyaretçilerini 9 Şubat’a kadar ağırlayacak.Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Karadeniz Yöresel Ürün Günleri’nde Karadeniz’den gelen 50 firma, Kayserili vatandaşlara yöresel ürünlerini tanıtıyor.

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Karadeniz Yöresel Ürün Günleri dolayısıyla kurulan, yöresel ürünler çadırı ziyaretçilerini 9 Şubat’a kadar ağırlayacak.
Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Karadeniz Yöresel Ürün Günleri’nde Karadeniz’den gelen 50 firma, Kayserili vatandaşlara yöresel ürünlerini tanıtıyor. Karadeniz ürünlerinin tanıtılacağı yöresel ürün çadırı, 9 Şubata kadar Kayserili vatandaşları ağırlayacak.
Çadıra Kayseri’den gelen talepten memnun olduklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Karadeniz Yöresel Ürünler Çadırı, 23 Ocak’ta başladı ve 9 Şubat’a kadar devam edecek. Hafta sonları da Kayserili hemşerilerimize burada balık ekmek ikramımız olacak. Kayserimiz yöresel ürünler konusunda güzel beklentiler içerisinde her zaman ve biz de en iyi şekilde onlara hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Çadırımızda şu anda 50’ye yakın firma var. Bir vatandaşımız burayı ziyaret ettiğinde istediği her şeye ulaşabilme imkanı var. Biz Türkiye’nin birçok yerinde bu organizasyonu en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızdan Kayserimizden gelen ilgiden de memnunuz. 9 Şubat’a kadar açık olacak Karadeniz Yöresel Ürünler Çadırımıza herkesi bekliyoruz” dedi.
Trabzon’dan bir firmayı temsil etmek için gelen stant görevlisi ise,“Standımızda Trabzon’a özgü peynirlerimiz, terayağlarımız ve diğer bütün yöresel ürünlerimiz mevcut. Karadeniz ürünlerine olan ilgiden çok memnunuz ve Kayserili vatandaşların ürünlerimizi daha iyi tanımaları için Karadeniz Yöresel Ürünler Çadırını daha sık ziyaret etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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