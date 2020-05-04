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Kayseri'de karantina yurdundaki çocuklar dağıtılan oyuncaklarla moral buldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kayseri'de karantina yurdundaki çocuklar dağıtılan oyuncaklarla moral buldu

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Özbekistan ve Etiyopya'dan getirilerek Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözlem altında tutulan çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Hunat Hatun Yurdu'nda aileleriyle karantinada olan çocukların odalarına gelen yurt personeli, verdikleri oyuncaklarla çocukları sevindirdi.

Etiyopya'dan Kayseri'deki eşinin yanına gelen Etiyopyalı Asuman Ateş ve çocukları Miraç ile Burak, kendilerine hediye edilen oyuncak araba ve kamyonları görünce mutlu oldu.

6 yaşındaki Burak Ateş, "Teşekkür ederim Türkiye." diyerek duygularını dile getirdi.

Eyüpoğlu çiftinin çocukları Azramina ve Deniz Asaf da oyuncakları görünce moral buldu.

Çocuklar, yurt personeline teşekkür etti.

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