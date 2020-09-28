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Kayseri'de karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 20:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişi, polis denetiminde yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ali K'nin (64) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda, Ali K'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Polise direnen ve yurda gitmek istemediğini belirten Ali K, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.

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