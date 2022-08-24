YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

24.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç. ile müşteki F.Ç'nin ve sanığın avukatı hazır bulundu.

Sanık A.Ç, savunmasında, eski eşinden bir çocuğu olan müştekinin kendisini aldattığını ileri sürdü.

F.Ç'nin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını iddia eden A.Ç, "F.Ç. evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapmıştır, beni de dolandırdı. Olay günü de benden para istedi. 5 bin lira vermiştim zaten." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021'de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandıKayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandıGÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıGaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Melikgazi mahkeme

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.