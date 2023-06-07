YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı

Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı

07.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde H.M. ile B.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavgayı gören mahalle esnafı Y.Ö. ise kavga eden H.M. ile B.T'yi ayırmak istedi. Bu sırada B.T, belinde taşıdığı tabancayla rasgele ateş açtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ö. ile darbedilen H.M, hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde yaya olarak kaçan B.T. ise saklandığı adreste gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri’deDünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri’de
Karabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktıKarabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı
Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğuAntalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı kavga

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Yaldiz eczanesi
Melikgazi
Nuh naci merkez eczanesi
Melikgazi
Narin eczanesi
Melikgazi
Dervis eczanesi
Kocasinan
Göktürk eczanesi
Kocasinan
Gökşen eczanesi
Kocasinan
Eymen eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.