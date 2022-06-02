Kayseri'de "Kız Kardeşim Projesi" başladı

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" Kayseri'de başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, her projede ayrı bir hikaye duyduklarını ve bunlarla heyecanlandıklarını dile getirdi.

"Kız Kardeşim Projesi"nin kendini çok iyi anlatan bir proje olduğunu aktaran Kır, şunları kaydetti:

"Her gittiğimiz yerde, kadınlarımızın fedakarlıklarla bulundukları yerlere geldiğinin farkındayız. Saatlerce evinizde televizyon karşısında olmak varken, karşımızdasınız. Sizlerin azminden etkilenenler oldu. Burada sadece eğitim olmayacak. Beraberinde yaşadığınız sorunları da konuşacağız. Yaşadığınız sorunları bir markanın gözünden de dinlemeniz daha iyi olabilir, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sizinle iletişimi koparmamamız da oldukça önemli. Sizler bizim için değerlisiniz ama birlikte çok daha güçlüyüz. Bizler de bu süreci takip etmeye çalışıyoruz. Başarı hikayelerinin çok daha geniş kitleye ulaşmasını istiyoruz. Biz buradaki gayreti çok önemli buluyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de kırsalda kadın ve aileye yönelik yürütülen tüm çalışmaların "fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın artırılması" esasına dayandığını söyledi.

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların topluma daha faydalı olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamıştır. Bu proje kapsamında kadınların, ekonomik hayata katılımları için gereken bilgi ve becerilerle donanarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmeleri ve gıda girişimciliği konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır."

Kentin çeşitli bölgelerinden 70 kadın üreticinin katıldığı eğitim programı sonunda, katılımcılara sertifika verilecek.

